Budżet z gigantycznym deficytem. Sejm uchwalił ustawę

Ustawa budżetowa na 2021 rok przewiduje, że dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. Oznacza to, że przyszłoroczny deficyt wyniesie 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Dla porównania deficyt na koniec tego roku ma wynieść 109,3 miliarda złotych.

Kontrowersje wokół głosowania poprawek

Sejm do rozpatrzenia miał niemal 900 poprawek, ponad 600 wniosków mniejszości (poprawek zgłoszonych po pierwszym czytaniu odrzuconych przez komisję finansów publicznych) i prawie 280 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.

Sejm przychylił się do wniosku zakładającego łączne głosowanie nad poprawkami które uzyskały pozytywną opinię sejmowej komisji finansów i łączne nad poprawkami, które otrzymały opinię negatywną tej komisji i wnioskami mniejszości w związku z czym zamiast maksymalnie 882 przewidzianych głosowań, posłowie uporali się z budżetem w czterech głosowaniach.

Wniosek w tej sprawie złożył Henryk Kowalczyk z Prawa i Sprawiedliwości. - Jest to wniosek o zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania, aby uniknąć jednak farsy (...), przez wiele, wiele dni komisja pracowała nie po to żeby teraz na zasadzie dokonywania obstrukcji parlamentarnej siedzieć tutaj kilka dni - mówił przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.

Zastrzeżenia do takiego sposobu głosowania zgłaszała opozycja. - Nie ma zgody na to, abyśmy poprawki do budżetu państwa traktowali jako narzędzie, dlatego że wam się nie chce po prostu pracować - mówił Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Te kilkaset głosowań jest szansą, że ludzie z powiatów, województw i gmin będą wiedzieli, że walczymy o ich interesy, ale i dajemy szansę żeby te poprawki przeszły. Wolicie w ciągu 10 minut załatwić sprawę, która jest interesem społecznym - podkreślił.