Kluczowy tunel na ukończeniu. "Udręka kilkugodzinnego oczekiwania na przeprawy się skończy"

czytaj dalej

Niewypłacalność techniczna to niezdolność rządu do obsługi długu. Może do niej dojść, jeśli Kongres nie podniesie limitu zadłużenia rządu. Byłoby to "katastroficzne" i groźne dla całego świata - przestrzega amerykańska minister finansów Janet Yellen. Jednak eksperci uspokajają, że międzynarodowe konsekwencje byłyby ograniczone.