Wicepremier o budowie trzeciej elektrowni w Polsce. "Jesienią tego roku poznamy lokalizację"

Przed nami decyzja co do lokalizacji trzeciej elektrowni atomowej - powiedział Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. - Myślę, że jesienią tego roku poznamy lokalizację - zaznaczył. Podkreślił, że najbardziej oczywistym miejscem jest Bełchatów. Przypomniał jednocześnie, że istnieje obowiązek przedstawienia dwóch alternatywnych terenów dla elektrowni. - Tak również będzie w tym przypadku - zapewnił.

Trzecia elektrownia jądrowa. Sasin: decyzja o lokalizacji jeszcze w tym roku

- Podstawą takiej pewnej energetyki musi być energetyka jądrowa. Idziemy w tym kierunku. Te dwie inwestycje, które można powiedzieć już są o tyle faktem, że one się już toczą, są na początkowym procesie realizacji (...). Przed nami decyzja co do lokalizacji trzeciej elektrowni atomowej, a drugiej budowanej w ramach tego programu rządowego, realizowanego przez państwo - powiedział Sasin.