"Symboliczna umowa". Rusza budowa Portu Polska

Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. Portu Polska, zapowiada budowę Portu Polska Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Centralny Port Komunikacyjny

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- Jest to umowa symboliczna, ponieważ przechodzimy od etapu prac przygotowawczych, projektowania, do prac wykonawczych. Dla wielu osób, które obserwują różnego rodzaju budowy, właśnie wjechanie koparki, rozpoczęcie prac ziemnych, to jest symboliczny moment, który otwiera daną realizację jako tą rzeczywistą - powiedział Klimczak na konferencji prasowej po podpisaniu umowy.

Podpisanie umowy na prace fundamentowe pod terminal nowego lotniska ✈️

💬 – Po etapie przygotowań i projektowania przechodzimy do prac wykonawczych. Jesienią rozpoczną się prace związane z fundamentowaniem terminala, czyli tzw. palowaniem. Będzie to symboliczny początek budowy… pic.twitter.com/6EPG1IPOmS — Port Polska (@PortPolska_info) June 22, 2026 Rozwiń

Budowa Portu Polska coraz bliżej

Klimczak dodał, że w ramach kontraktu o wartości około 146 milionów złotych powstanie ponad 8 tysięcy pali i kolumn fundamentowych o długości od 9 do 30 metrów. Łączna długość elementów wzmacniających podłoże przekroczy 140 kilometrów.

Wizualizacja Portu Polska Źródło zdjęcia: Centralny Port Komunikacyjny

- Te fundamenty staną się podstawą jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w historii naszego kraju - podkreślił minister.

Obecny na konferencji prezes spółki CPK realizującej projekt Port Polska Filip Czernicki powiedział, że kolejnym postępowaniem, które powinno zostać rozstrzygnięte, jest postępowanie na głównego inżyniera kontraktu, a postępowanie na wybór generalnego wykonawcy terminala powinno zostać rozstrzygnięte do końca tego roku.

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Największy program inwestycyjny w Europie

Port Polska to największy program inwestycyjny w zakresie infrastruktury transportowej w Europie. Do 2032 roku jego wartość ma wynieść 131,7 mld zł. Nowe lotnisko będzie mogło obsługiwać od 34 do 44 mln pasażerów rocznie, a jego zdolność do realizacji to ponad 300 tysięcy operacji lotniczych rocznie.

Zgodnie z założeniami zakończenie robót budowlanych związanych z fundamentami planowane jest na przełomie 2027 i 2028 roku.

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W lutym br. w przetargu na budowę fundamentów głębokich terminalu złożonych zostało sześć ofert i wszystkie mieściły się w zarezerwowanym budżecie. Najtańszą ofertę - niecałe 146 mln zł - złożył Budimex i to ta oferta została później uznana za najkorzystniejszą w przetargu.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

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