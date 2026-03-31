Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jest wniosek

O złożeniu wniosku ws. budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo na Pomorzu poinformował Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ) Marek Woszczyk.
Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce
- Zgodnie z deklaracjami, zresztą wielokrotnie przeze mnie osobiście, czy przez koleżanki i kolegów z zarządu podnoszonymi, dotrzymujemy przyrzeczenia wobec nas samych złożonego i składamy dzisiaj formalnie wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o wydanie zezwolenia na budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w Choczewie - powiedział Woszczyk we wtorek na konferencji prasowej.
Pierwsza polska elektrownia jądrowa ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. Obiekt będzie składał się z trzech bloków z reaktorami AP1000 firmy Westinghouse.
Inwestorem i przyszłym operatorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, należąca w całości do Skarbu Państwa, a wykonawcą - konsorcjum Westinghouse-Bechtel.
Wylanie tzw. pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 r., a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku - na 2036 r.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock