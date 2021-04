Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Amerykanie najbliżej podpisania kontraktu

Kontrakt "w ciągu niespełna dwóch lat"

Inne oferty

Odnosząc się do Francji min. Naimski mówi, że Warszawa zdaje sobie sprawę, że to silny przemysł w Europie. Jednakże zauważa, że gdyby francuski dostawca reaktorów EDF miał budować kolejne reaktory u siebie, finalizować dwa w Wielkiej Brytanii, a także wziąć się do budowy sześciu planowanych w naszym kraju, to on byłby "ostrożny co do możliwości dotrzymania terminów".