"Polska jest gotowa stać się amerykańskim partnerem". Podpisano list intencyjny w sprawie atomu

W poniedziałek podpisano listy intencyjnych między Westinghouse a 22 polskimi firmami, które mają brać udział w budowie elektrowni atomowej w Polsce. To kolejny krok na drodze do powstania amerykańskich reaktorów jądrowych nad Wisłą. Tydzień temu strona amerykańska przekazała minister klimatu i środowiska Annie Moskwie "Raport koncepcyjno-wykonawczy w zakresie współpracy w obszarze Cywilnej Energetyki Jądrowej".

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW. Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.