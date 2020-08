Bruksela nie będzie zajmować się sprzedażą sklepów Tesco w Polsce

Komisja Europejska skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenę planowanej sprzedaży sieci supermarketów Tesco w Polsce. Nabywcą 301 sklepów jest mająca siedzibę w Danii Salling Group A/S.

Władze polskie zwróciły się do Komisji o przekazanie im tej sprawy wskazując, że transakcja może wpłynąć na konkurencję na lokalnych rynkach sprzedaży detalicznej codziennych towarów konsumpcyjnych w kraju.

"Zgromadzone przez Komisję dowody potwierdziły, że warunki pełnego przekazania sprawy zgodnie z art. 9 rozporządzenia UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw zostały spełnione, i że polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest najlepiej przygotowany do oceny skutków transakcji w Polsce" - podała KE w komunikacie.

Sprzedawane aktywa

W roku finansowym 2019/2020 Tesco Polska wygenerowało sprzedaż, z wyłączeniem VAT oraz stacji benzynowych, w wysokości 1,368 mld funtów (przy obecnym kursie to ok. 6,7 mld zł) i zanotowało stratę operacyjną, nie uwzględniając specjalnych pozycji, w wysokości 24 mln funtów (ok. 118 mln zł).