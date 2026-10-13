Z kraju Bruksela nalega. "Polska jest ostatnim już państwem w Unii Europejskiej" Oprac. Wiktor Knowski |

Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

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Podczas wspólnego posiedzenia senackich komisji infrastruktury oraz kultury i środków przekazu, debatowano nad przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, która wdraża w Polsce Akt o usługach cyfrowych (Digital Service Act - DSA).

Celem noweli jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

"Polska ostatnim państwem w Unii Europejskiej"

Senator PiS Wojciech Skurkiewicz dopytywał, czy nowela będzie wymagała notyfikacji do Komisji Europejskiej oraz, czy dialog w tej sprawie został już rozpoczęty.

W odpowiedzi szef resortu cyfryzacji podkreślił, że Komisja Europejska wzywa Polskę do jak najszybszego zaimplementowania DSA. - Otrzymaliśmy pismo od przewodniczącej Komisji Europejskiej, która wprost wskazuje, że Polska jest ostatnim już państwem w Unii Europejskiej, która nie zaimplementowała tych przepisów i że powinniśmy to zrobić natychmiast - powiedział.

Zapewnił, że procedura notyfikująca została uruchomiona i trwa.

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Weto prezydenta

Procedowana obecnie nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Weto uniemożliwiło implementację obowiązującego w krajach Unii Europejskiej aktu o usługach cyfrowych (DSA). Za brak wdrożenia Polsce grożą wysokie kary finansowe ze strony TSUE.

Akt o usługach cyfrowych (DSA) jest pierwszą na świecie regulacją cyfrową (rozporządzeniem), która nakłada na firmy w całej UE odpowiedzialność za treści zamieszczane na ich platformach. W całości obowiązuje w krajach członkowskich od 17 lutego 2024 r.