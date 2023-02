Wielki koncern chce zamknąć znany browar w Polsce. "Zmiana jest niezbędna"

Grupa Żywiec planuje zakończyć produkcję w Browarze Leżajsk - poinformowano we wtorkowym komunikacie. Zgodnie z zapowiedziami, ma to nastąpić w czerwcu 2023 roku. Browar Leżajsk zatrudnia 103 osoby. Tej decyzji sprzeciwia się burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański. Oburzenia nie kryją też pracownicy. - Jest to dla nas oburzające, zwłaszcza że nie chodzi o sprzedaż, a właśnie o zamknięcie - powiedział w rozmowie z Kontaktem 24 pan Andrzej, pracownik Browaru Leżajsk.