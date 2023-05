Znany browar w Polsce może zostać sprzedany. "Chcemy zachować produkcję"

Do końca czerwca powinny zakończyć się rozmowy w sprawie przejęcia Browaru Leżajsk przez samorząd gminy Leżajsk i partnera prywatnego - zapowiedział wójt gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko.

Browar Leżajsk. "Rozmawiamy z Grupą Żywiec"

Jego zdaniem wsparcie jakie otrzymała gmina w związku z informacją o planach zamknięcia browaru spowodowała, że Grupa Żywiec chce rozmawiać z samorządem bez "sztywnych warunków". Sobejko przypomniał, że pierwotnie Grupa chciała sprzedać browar, ale bez możliwości produkcji w Leżajsku piwa. - To się zmieniło i dla nas jest to bardzo istotne – dodał.

- Chcemy, żeby główne rozmowy zakończyły się do końca czerwca. Tak, żebyśmy mogli przed sierpniem, kiedy produkcja w browarze zostanie zatrzymana, ten zakład przejąć. Jestem przekonany, że to się uda, to jest chyba jedyne rozwiązanie dla utrzymania tych miejsc pracy – powiedział.