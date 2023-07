Jest decyzja w sprawie znanego browaru w Polsce. "Zakończenie produkcji zostało przesunięte"

Grupa Żywiec ogłosiła plan zamknięcia browaru w Leżajsku w województwie podkarpackim. Miało to nastąpić w czerwcu, ale jak się okazuje browar nadal działa. Otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie od Grupy Żywiec.

Grupa Żywiec 7 lutego br. poinformowała, że planuje zakończyć produkcję w Browarze Leżajsk. Zgodnie z zapowiedziami, miało to nastąpić w czerwcu 2023 roku.

W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje o zainteresowaniu odkupem browaru w Leżajsku. Do finalizacji transakcji jednak jeszcze nie doszło. - Zakończenie produkcji w browarze zostało przesunięte w czasie by umożliwić rzetelną analizę ofert ewentualnego zakupu naszych aktywów w Leżajsku - poinformowała TVN24 Biznes Magdalena Brzezińska, rzeczniczka prasowa Grupy Żywiec. Nie podała przy tym dokładnego terminu, do kiedy ma być prowadzona produkcja w Browarze Leżajsk.