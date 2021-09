Brakuje pracowników. Brytyjczycy tęsknią za Polakami

Brexit spowodował, że migranci zaczęli wyjeżdżać

"Po referendum liczba przyjezdnych zaczęła spadać, a po 31 stycznia 2020 r. dniu, w którym Wielka Brytania oficjalnie opuściła UE więcej migrantów zaczęło wyjeżdżać z Wysp, niż na nie przyjeżdżać. Obserwatorium Migracyjne na Uniwersytecie Oksfordzkim szacuje, że od tamtej pory do kraju urodzenia mogło powrócić nawet 140 tys. osób. I nie chodzi jedynie o nową politykę migracyjną, bo ci, którzy byli w stanie udokumentować co najmniej pięcioletni pobyt na Wyspach, mogli pozostać. Powodem exodusu jest też pandemia, która wielu migrantów pozbawiła zajęcia. Ci, którzy chcieliby teraz wrócić, nie mają łatwo, bo obowiązuje już nowa, restrykcyjna polityka migracyjna" - napisano.

"Komentatorzy zwracają uwagę, że konserwatywny rząd może mieć trudności z ponownym otwarciem rynku pracy dla taniej siły roboczej z krajów UE, nawet jeśli miałoby to być rozwiązanie czasowe. W końcu politycy obiecywali przywrócenie kontroli nad migracją, a nowa polityka migracyjna została skrojona tak, by zachęcać do przyjazdu jedynie pracowników z wysokimi kwalifikacjami, a odstraszać tych, którzy ich nie mają. To miało z kolei spowodować wzrost płac i zatrudnienia wśród Brytyjczyków. Teraz okazuje się, że nawet wyższa pensja nie przyciąga do pracy wystarczającej liczby wyspiarzy, a chętnym często brakuje przygotowania" - pisze dziennik.