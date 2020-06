"Brat bliźniak zasiłku dla bezrobotnych". Pracodawcy krytykują projekt prezydenta

Zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę dodatek solidarnościowy mający pomóc pracownikom, którzy stracili pracę w związku z pandemią, to nic innego jak zasiłek dla bezrobotnych w "solidarnościowym opakowaniu". Jego wypłata przez trzy miesiące zawiesza bowiem zasiłek - uważają Pracodawcy RP.

Kancelaria Prezydenta w środę poinformowała o skierowaniu do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym .

Zgodnie z projektem pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę po 31 marca 2020 roku, oraz którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu z upływem określonego czasu, otrzyma dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł (brutto, przy czym składki ZUS pokryje budżet) - o ile wcześniej podlegał ubezpieczeniom społecznym przez co najmniej 90 dni.

Nie dla wszystkich

- Oznacza to, że do dodatku nie będą uprawnieni wszyscy pracownicy, którzy pożegnali się z zatrudnieniem w pierwszej połowie roku. Ci bowiem, których obowiązywał krótki okres wypowiedzenia, czyli zostali zwolnieni przed 31 marca bieżącego roku nie będą mieli do niego prawa - powiedziała cytowana w komunikacie Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert prawa pracy Pracodawców RP.