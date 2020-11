"Trzy miliony miejsc pracy jest zagrożonych". Zamknięte branże apelują do rządu

Jesteśmy otwarci na współpracę, mamy konkretne propozycje, które dzisiaj złożyliśmy i liczymy na bardzo szybkie spotkanie - w ten sposób apelują do rządu przedstawiciele branż fitness, gastronomicznej, hotelarskiej i eventowej. Pismo w tej sprawie wysłali między innymi do premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina.

Cztery filary

Bieszyński poinformował, że organizacje zrzeszające te branże przygotowały postulaty oparte na czterech filarach i są one skierowane do najważniejszych teraz dla nich instytucji.

Kolejne postulaty dotyczą dalszego dofinansowania kosztów pracy. - Nie potrzebujemy postojowego, zwolnienia z ZUS za jeden miesiąc. Bardzo prosimy panie premierze, żeby nas takimi propozycjami w ogóle nie raczyć, bo to w ogóle nie odpowiada wyzwaniom. Potrzebujemy zwolnienie z ZUS-u, postojowego, dopłaty do wynagrodzeń, co najmniej do marca 2021 roku - apelował Bieszyński.