Branża w strachu. "Z niepokojem czekam na poniedziałek"

Obawy przewoźników w związku z kontrolą na granicach

"Przewoźnicy ciężko pracują, by zasilać budżet naszego państwa. Jednocześnie resztkami sił próbują utrzymać się na powierzchni. Kolejna bariera w postaci kontroli granicznych może spowodować, że wielu z nich podejmie decyzję o zaprzestaniu tej niedochodowej dziś działalności" - napisano w oświadczeniu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

"Z niepokojem czekam na poniedziałek, bo z wieloletniego doświadczenia przypuszczam, że - w przeciwieństwie do niemieckich kontroli - nasze będą "na twardo". Funkcjonariusze Straży Granicznej postawią blokady i wszyscy będziemy stać w wielogodzinnych korkach. A to będzie miało i dla przewoźników, i dla konsumentów opłakane skutki" - pisze cytowany w komunikacie prezes ZMPD Jan Buczek.

Przywrócenie kontroli na granicach

Szef rządu Donald Tusk wyjaśnił we wtorek, że tymczasowe przywrócenie kontroli na tych granicach jest konieczne, by zredukować niekontrolowane przepływy migrantów. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem od 7 lipca do 5 sierpnia na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec i z Republiką Litewską przywrócona zostanie kontrola graniczna osób.