Loty mocno w górę. Do wyników sprzed pandemii wciąż jednak daleko

Według danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej liczba startów i lądowań na wszystkich polskich lotniskach w kwietniu tego roku była o 327 procent większa wobec kwietnia 2020. Do wyników sprzed pandemii wciąż jednak daleko - operacji lotniczych było o 72 procent mniej wobec tego samego okresu 2019 roku.

"Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach od 1 do 30 kwietnia br. wyniosła 9874 (35143 w 2019 r.), to spadek o 72 proc., a wobec 2020 r. to wzrost o 327 proc. (2312 w 2020 r.)" - podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w raporcie miesięcznym o ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej za kwiecień 2021 r.