Branże apelują do premiera w sprawie zakazu lotów. "Powinniśmy promować transport lotniczy"

W liście do premiera Mateusza Morawieckiego branże lotnicza i turystyczna zaapelowały o równe traktowanie transportu lotniczego i lądowego. Skoro możliwe są podróże do Chorwacji, Hiszpanii, Albanii czy Francji środkami transportu lądowego, to brak jest racjonalnych i uzasadnionych powodów dla zamykania lotów do tych krajów - napisano.