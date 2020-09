Branża liczy straty. "Ci ludzie nie mają z czego żyć"

- Nasza branża jako pierwsza została zamrożona i pewnie jako jedna z ostatnich zostanie odmrożona. To jest wielki problem całej grupy ludzi, którzy pracują przy organizacji imprez artystyczno-rozrywkowych, targów, konferencji, sympozjów, festiwali, tras koncertowych - mówił w TVN24 Tomasz Grewiński z Izby Gospodarczej Menedżerów Artystów Polskich.

- Nasze plany nie istnieją. Nie wiemy, kiedy wróci normalność i kiedy będziemy mogli wrócić do pracy - powiedział Grewiński.

Dodał, że na początku wydawało mu się, że "gdy przyjdzie lato, to wszystko wróci do normy". - Ale tak nie jest z kilku powodów. Nie możemy normalnie pracować. Są dozwolone pewne imprezy w dużym rygorze sanitarnym i to są małe imprezy. Kluby muzyczne są na przykład zamknięte - kontynuował.