"Odchodzimy od węgla w sposób szkodliwy, bo nie mamy żadnej alternatywy"

Energetyka. Problemy z dostępnością węgla

- Dlaczego nie wydobywamy w Polsce węgla? - zastanawiał się były wiceminister. - Prezydent powiedział, że mamy zasoby węgla na 200 lat. Zasoby, to jest ilość węgla w ziemi. Wydobywamy go 54 miliony ton (..). Tą wielkość (200 milionów ton - red.) pan prezydent powtarza na podstawie mojej informacji dla pana prezydenta. Mamy węgla na 200 lat, ale to nie znaczy, że będziemy go wydobywać przez 200 lat. To nie znaczy, że mamy ten węgiel udostępniony, aby ten węgiel był udostępniony, to trzeba wybudować kopalnie - tłumaczył.