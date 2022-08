"To będzie po prostu wielkie hamowanie całej gospodarki"

Słyszymy dzisiaj, że mają być przygotowane jakieś działania zaradcze. Jednak jeżeli zostaną one zrealizowane, to rzeczywiście będzie to na ostatnią chwilę - powiedziała w programie "Wstajesz i Wiesz" na antenie TVN24 Justyna Piszczatowska z portalu green-news.pl, odnosząc się do braków CO2 dla biznesu. Zdaniem ekspertki przez perturbacje na rynku gazu czeka nas "wielkie hamowanie całej gospodarki".