Z kraju Brak odpowiedzi się nie opłacił. Surowa kara dla Beliani za ignorowanie urzędu Oprac. Bartłomiej Ciepielewski

Jak przekazał urząd, kara została nałożona za brak współpracy w trakcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego praktyk stosowanych w sklepie internetowym beliani.pl.

Postępowanie dotyczyło m.in. komunikatów mogących wywoływać presję szybkiego zakupu, takich jak "Szybko! Zostało kilka", czy informacji o liczbie osób, które miały kupić dany produkt w ciągu ostatniej doby. Urząd analizował również sposób prezentowania obniżek cen, w tym informowania o najniższej cenie z 30 dni przed promocją.

Brak współpracy z UOKiK

W celu oceny praktyk stosowanych przez spółkę UOKiK wezwał Beliani do przekazania wyjaśnień i dokumentów dotyczących sposobu prezentowania promocji oraz znaczenia komunikatów sprzedażowych. Jak podano, mimo skutecznego doręczenia pism przedsiębiorca nie odpowiedział na wezwania urzędu.

"Jeśli przedsiębiorca działa na polskim rynku i sprzedaje produkty polskim konsumentom, musi też współpracować z polskim urzędem. Brak odpowiedzi utrudnia wyjaśnienie sprawy i ochronę kupujących" - poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Urząd wskazał, że spółka nie odpowiedziała na dwa wezwania, nie reagowała również na próby kontaktu podejmowane za pośrednictwem powiązanych podmiotów w Polsce. Beliani nie odniosło się także do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary.

Beliani z maksymalna karą

Z uwagi na brak danych dotyczących obrotu spółki prezes UOKiK zastosował maksymalny limit kwotowy przewidziany przepisami, wynoszący równowartość 2 mln euro. Jak podkreślono, o wymierzeniu kary w najwyższej możliwej wysokości zdecydowała skala braku współpracy przedsiębiorcy z Urzędem.

UOKiK przypomniał, że przedsiębiorcy mają obowiązek współpracować z urzędem w trakcie prowadzonych postępowań. Za brak odpowiedzi, odpowiedź po terminie lub przekazanie nieprawdziwych informacji prezes UOKiK może nałożyć karę do 3 proc. obrotu firmy lub - jeśli obrót nie jest możliwy do ustalenia - do 2 mln euro.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od jej doręczenia.

Spółka do chwili publikacji tekstu nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w tej sprawie wysłaną przez redakcję tvn24.pl.

Beliani (PL) GmbH to szwajcarska spółka należąca do grupy Beliani – międzynarodowego e-commerce specjalizującego się w sprzedaży mebli oraz wyposażenia wnętrz i ogrodu. Na polskim rynku prowadzi sklep internetowy beliani.pl, który jest jednym z większych graczy w segmencie online meblowym w Polsce.

