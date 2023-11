Okres świąteczny w górach. "To sprzedaje się najszybciej"

czytaj dalej

To być może jest taki moment, kiedy powinniśmy się zastanowić, kto tutaj ma władzę. Jeśli takie potęgi jak Microsoft rozmawiają z Altmanem to znaczy, że to jest rzeczywiście człowiek, który jest jednym z najpotężniejszych ludzi na tym globie - powiedział w rozmowie z TVN24 psycholog społeczny Konrad Maj. Sam Altman wrócił na stanowisko dyrektora generalnego OpenAI zaledwie kilka dni po odwołaniu.