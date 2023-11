To mogą być ostatnie takie święta. "Nadszedł moment na zakaz"

czytaj dalej

Inflacja w Unii Europejskiej w 2024 roku wyhamuje do 3,5 procent z 6,5 procent w tym roku - wynika z najnowszych prognoz Komisji Europejskiej. W 2025 roku ma dojść do kolejnego obniżenia się tempa wzrostu cen do 2,4 procent rok do roku. Według prognoz Brukseli w 2024 roku to Polska będzie miała najwyższą inflację w całej Unii Europejskiej, a w 2025 roku znajdzie się na drugim miejscu.