Na pewno będziemy starali się w jakiś sposób zaoszczędzić i przede wszystkim to będą oszczędności na prezentach - stwierdziła na antenie TVN24 Agnieszka Poczta-Wajda z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekonomistka mówiła także o tym, jak zmieniły się ceny świątecznych produktów i usług.

- Wzrosły ceny odzieży, wzrosły ceny obuwia, a to są produkty, które kupujemy jako prezenty. Dodatkowo z pewnością Polacy oszczędzają na usługach, gdyż te również istotnie wzrosły. Na przykład ceny fryzjera czy ceny usług kosmetycznych - wyjaśniła ekonomistka.

Droższe święta 2023

Dodała, że "jeżeli chodzi o jedzenie", to "dosyć ciężko będzie nam zaoszczędzić, dlatego że popyt na żywność jest stosunkowo sztywny".

- Ceny żywności w grudniu kształtują się na poziomie około 8 procent wyższym niż w roku ubiegłym. Ceny niektórych produktów spadły. To są ceny tłuszczów, mąki, cukru, mięsa drobiowego, ale tak naprawdę na tym te obniżki się kończą. Szczególnie dotkną nas wysokie ceny herbaty, kawy, czekolady. To jest związane z niekorzystnymi warunkami pogodowymi i klimatycznymi w krajach, które te dobra produkują. To oczywiście wiążemy ze zmianami klimatycznymi - wytłumaczyła Poczta-Wajda.

Jak mówił w TVN24, "na stole świątecznym chcielibyśmy zobaczyć coś więcej niż tylko ryż z kurczakiem", a "ceny innych mięs czy ceny ryby również istotnie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego".

- Inflacja nam ciąży. Po trzech latach funkcjonowania w warunkach wysokiej inflacji i dwóch w warunkach bardzo wysokiej inflacji, spora część Polaków musi oszczędzać. To nas boli, bo my przez ostatnie 20-parę lat byliśmy przyzwyczajeni do bardzo dynamicznego wzrostu gospodarczego. Polacy stawali się coraz bogatsi, kupowali coraz więcej - wskazała ekonomistka.

Koszyk na Boże Narodzenie 2023

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 roku wyniósł 6,6 proc. w ujęciu rocznym. To nadal powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc., +/- 1 pkt proc. Porównaliśmy, ile trzeba wydać na wybrane produkty potrzebne do przygotowania wigilijnych potraw. Dane pochodzą z aplikacji PanParagon oraz portali DlaHandlu i Cenyonline.

Za koszyk z kilkoma wybranymi okołoświątecznymi produktami w tym roku trzeba zapłacić łącznie 72,89 zł. To wzrost o 5 proc. rok do roku oraz o 34 proc. w porównaniu do roku 2021. W 2022 roku za koszyk z tymi samymi produktami trzeba było zapłacić 69,50 zł, a w 2021 - 54,34 zł.

