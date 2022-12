Zakupy przed świętami. Część sieci wydłużyła godziny otwarcia sklepów

Boże Narodzenie coraz bliżej. W związku ze zbliżającymi się świętami niektóre sieci zmieniają godziny otwarcia swoich sklepów. Poniżej przedstawiamy kalendarz handlowy i godziny otwarcia największych sieci w najbliższych dniach.

Zakupy przed świętami, 19-23 grudnia

Biuro prasowe Biedronki poinformowało, że sieć dla wygody klientów utrzymuje wydłużone godziny funkcjonowania swoich sklepów w okresie świąteczno-sylwestrowym, prawie 2200 placówek sieci będzie czynnych do godz. 23.00 lub dłużej.

Aleksandra Robaszkiewicz z Lidl Polska poinformowała nas, że godziny otwarć sklepów się nie zmienią. Oznacza to, że przed świętami będą otwarte w standardowych godzinach - w zależności od lokalizacji - do godziny 22.00 lub 23.00. Podobna sytuacja dotyczy sklepów Auchan, które w większości przypadków są czynne do godziny 22.00.

Wszystkie hipermarkety Carrefour od minionej soboty są otwarte do godziny 23.00. Do tej pory większość hipermarketów należących do sieci było zamykanych o godzinie 22.00. "W przypadku supermarketów decyzja dotycząca godzin otwarcia w wybranym sklepie będzie podejmowana indywidualnie" - przekazano. Zmiany w godzinach funkcjonowania hipermarketów Carrefour będą obowiązywały do 23 grudnia.

Kaufland od najbliższej środy do piątku (21-23 grudnia) wydłuży godziny otwarcia sklepów. Po zmianach będą one otwarte w godzinach 6.00-24.00, choć będzie kilka wyjątków. Sklepy w Białymstoku (ul. Wierzbowa 2), Biłgoraju, Końskich, Świdniku będą otwarte w godzinach 6.00-22.00, a w Kwidzynie, Żarach w godzinach 6.00-23.00.

Sklepy sieci Netto, w dniach 19-23 grudnia, będą czynne w godzinach 6.00-23.00.

Wigilia, 24 grudnia

W Wigilię sklepy będą otwarte krócej. W tym roku 24 grudnia wypada w sobotę.

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem oraz powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu po godzinie 14.00 są zakazane.

Godziny zamknięcia sklepów:

Biedronka - 13.00,

Lidl Polska - 13.00,

Auchan - 13.00,

Carrefour - 13.00,

Kaufland - 13.00,

Netto - 13.00.

Boże Narodzenie, 25-26 grudnia

W dniach 25-26 grudnia (niedziela-poniedziałek) większe sklepy pozostaną zamknięte. Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia to dni ustawowo wolne od pracy. Działalność sklepów w tym dniu również reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

Zgodnie z przepisami zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których m.in. handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.

Wtorek, 27 grudnia

We wtorek 27 grudnia sklepy co do zasady będą już czynne w standardowych godzinach.

PAP/Maciej Zieliński

