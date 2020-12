Nietrafiony prezent pod choinką. "Są różne możliwości wyjścia z tej sytuacji"

Mikołaj nie trafił z prezentem? W takiej sytuacji duże znaczenie ma to, jak została kupiona rzecz. Nietrafiony prezent kupiony przez internet można zwrócić bezwarunkowo w 14 dni licząc od momentu otrzymania przesyłki. W przypadku rzeczy kupionych stacjonarnie zwrot zależy od dobrej woli sprzedawcy.

Jeśli Mikołaj nie trafił w gust albo ubranie ma zły rozmiar, nie ten kolor lub mówiąc krótko to nie jest oczekiwana przez osobą obdarowaną rzecz, są różne możliwości wyjścia z tej sytuacji przewidziane przez prawo - wskazała Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- Jeśli prezent był kupiony przez internet tuż przed świętami, to nie ma problemu. Na zwrot w sklepie internetowym mamy 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Wówczas nawet nie trzeba podawać przyczyny. Odsyłamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy i nietrafiony prezent. Sytuacja prosta po stronie kupującego i sprzedającego - wyjaśniła.

Inaczej wygląda sytuacja z prezentami kupowanymi stacjonarnie. Możliwość takiego zwrotu zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy i to sprzedawca określa warunki zwrotu. - Najczęściej są to określone dni a dodatkowo zasady. Od jego dobrej woli może zależeć czy na oddanie będzie 7, 14 czy aż 90 dni. To sprzedawca stacjonarny określa również czy możliwa będzie wyłącznie wymiana czy również zwrot - zaznaczyła Małgorzata Cieloch.

Według UOKiK w czasach pandemii COVID-19 warto dopytać o kwestię szczególnie związaną z liczbą dni na zwrot lub wymianę. Dookreślić co stanie się, jeśli np. sklepy zostaną zamknięte w związku z nowymi ograniczeniami. - Warto również wiedzieć, że w sytuacji oddawania-zwracania do sklepu stacjonarnego niechcianej rzeczy – sprzedawca może również zaproponować bon podarunkowy - dodała Cieloch.

Zwrot nietrafionego prezentu

Z kolei manager kierunku Logistyki w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie dr Jacek Karcz przypomniał, że zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwrócił także uwagę na dwie ważne kwestie przy zwrocie nietrafionych zakupów.

Po pierwsze - opakowanie. - Wprawdzie nie musimy odesłać zakupionej rzeczy w oryginalnym opakowaniu, niemniej to po naszej stronie leży prawidłowe przygotowanie przesyłki do transportu. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie, choć do momentu podjęcia decyzji o pozostawieniu lub oddaniu towaru, całego opakowania, włącznie z zewnętrznym kartonem. Wówczas w najbardziej bezpieczny sposób będziemy w stanie odesłać niechciany towar - wyjaśnił.

Karcz wskazał też na procedurę odesłania towaru. Jak zaznaczył, zdecydowana większość sprzedających ma zdefiniowane swoje własne procedury w zakresie zwrotu. - Często wiąże się to z wypełnieniem określonego formularza zwrotu, odesłaniem towaru pod inny adres (magazynu) niż adres rejestrowy, czy podaniu danych do zwrotu pieniędzy za zakup. Należy zatem sprawdzić taką procedurę, by uniknąć nieporozumień - zwrócił uwagę.

Zdaniem Karcza, absolutnie nie należy odsyłać towaru bez kontaktu ze sprzedającym. - Taka przesyłka prawdopodobnie do nas wróci jako niechciana w miejscu przeznaczenia, gdyż sprzedający się jej nie spodziewa - zaznaczył.

Dodał też, że po zwrocie musimy uzbroić się w cierpliwość gdyż pieniądze powinny zostać do nas zwrócone do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. - W praktyce może to trwać nawet do 21 dni - wyjaśnił Jacek Karcz.

Autor:mb

Źródło: PAP