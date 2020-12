Mocno skrócone godziny pracy w Wigilię, a potem długa handlowa przerwa

W Wigilię sklepy zostaną zamknięte przed godziną 14. Część z nich wydłuża jednak godziny otwarcia w środę 23 grudnia. Warto odpowiednio zaplanować zakupy, gdyż później czeka nas wyjątkowo długa przerwa w handlu. Dowiedz się, gdzie, kiedy i do której będzie można zrobić zakupy w okresie świątecznym. Przedstawiamy kalendarz handlowy na końcówkę tego tygodnia.

Zbliża się długa przerwa w handlu. Sklepy w Wigilię będą otwarte jedynie do określonej godziny, a później do końca tygodnia nie będziemy mogli zrobić zakupów.

W Wigilię sklepy mogą być otwarte tylko do godziny 14. 24 grudnia nie będą też obowiązywać tak zwane godziny dla seniorów. To też ostatni dzień, w którym będzie otwarta większość sklepów w galeriach handlowych - od 28 grudnia zaczynają bowiem obowiązywać nowe obostrzenia.

O godzinach otwarcia w okresie świątecznym poinformowały już sieci handlowe. Niektóre zdecydowały się na wydłużenie czasu pracy 23 grudnia. Większość z nich będzie otwarta w Wigilię do godziny 13.

"W dniach poprzedzających Boże Narodzenie godziny pracy sklepów sieci Biedronka zostaną wydłużone. 23 grudnia w większości placówek na terenie całego kraju będzie można zrobić zakupy aż do godz. 23, a 24 grudnia 2019 r., w Wigilię Bożego Narodzenia, do godz. 13.00" - poinformowała sieć.

"Informujemy, że w Wigilię, 24.12, nasze sklepy będą otwarte do godz. 13.00" - podała natomiast sieć sklepów Lidl.

Także placówki sieci Carrefour, Auchan, Tesco i Kaufland będą otwarte 24 grudnia do 13. W zależności od konkretnej lokalizacji, placówki sieci Rossman będą otwarte do 13 lub 13.30. Do 13.30 będą też otwarte sklepy sieci Dino.