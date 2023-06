Część sklepów zmienia godziny otwarcia w związku z długim weekendem

Boże Ciało coraz bliżej. W najbliższy czwartek, 8 czerwca, nie zrobimy zakupów w większych sklepach. Powodem jest wypadające tego dnia święto. Część sieci handlowych zdecydowała się na wydłużenie godzin otwarcia sklepów w środę.

Środa, 7 czerwca

Biedronka poinformowała o dłuższym czasie otwarcia sklepów. W środę ponad 2,7 tys. sklepów należących do sieci będzie pracowało do godziny 23.30. Sklepy Lidl będą otwarte w standardowych godzinach, czyli - w zależności od lokalizacji - do godziny 22.00 lub 23.00.

Placówki Netto czynne będą do godziny 23.00. Z kolei większość sklepów Kaufland zamknie się o 22.00. "Standardowe godziny otwarcia sklepów Kaufland dla klientów w czerwcu to 6.00-22.00. Siedemnaście marketów będzie w tym okresie otwartych do godziny 23.00, a trzynaście czynnych od godziny 7.00" - przekazała Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej Kaufland Polska.

Sklepy Auchan również będą otwarte w standardowych godzinach. "Nasze sklepy będą otwarte tak jak w normalne dni handlowe. W zależności od formatu od 6.30 lub 6.00 do 22.00. Nie przewidujemy wydłużenia otwarcia sklepów w środę" - poinformowała Hanna Bernatowicz, rzeczniczka prasowa Auchan Polska.

Podobna sytuacja dotyczy sklepów Carrefour. "Carrefour Polska nie planuje zmiany godzin otwarcia sklepów w dniach 07-11.06. Oznacza to, że (...) wszystkie hipermarkety i supermarkety sieci Carrefour będą działały zgodnie ze standardowymi godzinami otwarcia" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

Na wydłużenie godzin otwarcia zdecydowali się przedstawiciele sieci Polomarket. "W środę 07.06 wszystkie sklepy Polomarket pracują dłużej, przynajmniej do godz. 22.00. W przypadku kilkunastu obiektów w pasie nadmorskim także do 22.30 i 23.00" - poinformowało nas biuro prasowe.

Czwartek, 8 czerwca (Boże Ciało)

W czwartek, 8 czerwca wypada Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To jedno z najważniejszych katolickich świąt.

Działalność sklepów tego dnia reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Zgodnie z przepisami zakaz nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, który pracuje we własnym imieniu i na własny rachunek.

"W tym dniu obowiązują takie same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy" - przekazało biuro prasowe Żabka Polska. Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne m.in. w poszczególnych placówkach.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sklepów Carrefour Express. "Decyzje o godzinach otwarcia franczyzowych sklepów Carrefour w tych dniach podejmują niezależnie ich właściciele" - wyjaśniło biuro prasowe Carrefour Polska.

Przepisy przewidują katalog łącznie 32 wyłączeń. W czwartek, 8 czerwca zakaz nie obowiązuje m.in. w placówkach pocztowych, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Piątek, 9 czerwca

W piątek, 9 czerwca sklepy co do zasady będą już czynne w standardowych godzinach. Należy pamiętać, że najbliższa niedziela - 11 czerwca - to kolejna niedziela z zakazem handlu.

Handel w niedziele i święta w 2023 roku PAP/Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes