Zakupy przed Bożym Ciałem. Niektóre sklepy będą otwarte dłużej

W najbliższy czwartek, 3 czerwca, nie zrobimy zakupów w większych sklepach. Powodem jest święto Bożego Ciała. W środę niektóre placówki handlowe w związku z tym będą otwarte dłużej. Kolejny dzień w tym tygodniu z ograniczeniami w działaniu sklepów to wypadająca 6 czerwca niedziela objęta zakazem handlu.

W czwartek 3 czerwca wypada Boże Ciało , czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To jedno z najważniejszych katolickich świąt. Ustanowione zostało ku czci Najświętszego Sakramentu – tego dnia wierni wspominają Ostatnią Wieczerzę i towarzyszące jej przemienienie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa.

Środa 2 czerwca

Na zbliżające się święto zareagowała sieć Biedronka , która wydłużyła godziny otwarcia sklepów w czasie czerwcowego długiego weekendu. Jak podano w komunikacie, z wtorku na środę ponad 100 sklepów Biedronka będzie czynnych całą dobę. Blisko 2200 placówek na terenie całej Polski przyjmie klientów w środę 2 czerwca co najmniej do godziny 23.00. Natomiast w piątek 4 czerwca 50 placówek otworzy się chwilę po północy.

W standardowych godzinach w środę będą otwarte sklepy Lidl Polska . W zależności od lokalizacji placówki są otwarte od godz. 6.00 do 22 lub 23. Sklepy Auchan będą otwarte w godzinach 6.30-22.00.

Zmian nie planuje Carrefour Polska . "W dni przed długim weekendem w czerwcu (3-6 czerwca) nie planujemy zmian godzin otwarcia hipermarketów i supermarketów Carrefour" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi. Zmianie nie ulegną także godziny otwarcia sklepów Aldi . "Sklepy w dni handlowe będą czynne od 6.00 do 22.00" - wskazała Dominika Juszczyk, manager komunikacji i PR ALDI Polska.

Sklepy Kaufland w środę będą otwarte w godzinach 6.00-23.00. "Trzy markety będą czynne do godziny 22.00. Są to sklepy w następujących lokalizacjach: Biłgoraj (al. Jana Pawła II 49), Końskie (ul. Lipowa 12), Świdnik (ul. Krępiecka 3)" - poinformowała Maja Szewczyk, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej.

Czwartek 3 czerwca (Boże Ciało)

Przedstawiciele Żabki zwrócili uwagę, że w Boże Ciało obowiązują takie same zasady działalności handlowej, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. "Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonej przez Ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni możliwości prowadzenia w tych dniach sprzedaży osobiście" - wyjaśniono. Jak dodano, decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku sklepów franczyzowych Carrefour Express . "W przypadku sklepów franczyzowych, właściciele sami ustalają dni i godziny, w których sklepy są otwarte. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o godzinach otwarcia, które będą dostępne w każdym ze sklepów" - wskazali przedstawiciele Carrefour Polska.

Kolejne dni

W piątek 4 czerwca sklepy co do zasady będą już czynne w standardowych godzinach. Należy pamiętać, że najbliższa niedziela - 6 czerwca - to kolejna niedziela z zakazem handlu.