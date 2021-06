"Obiekty noclegowe wypełnione do granic swoich możliwości". Polacy ruszyli na długi weekend

W wielu hotelach na Mazurach na nadchodzący długi weekend nie ma już wolnych miejsc. Pełne są - w ramach obowiązujących limitów - również pensjonaty i kwatery w Zakopanem. - Obiekty noclegowe w mieście pod Giewontem są wypełnione do granic swoich możliwości – powiedział Karol Wagner z zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zwiększony ruch jest widoczny także na drogach prowadzących nad morze.

Jak co roku Boże Ciało jest okazją do zaplanowania sobie długiego, czerwcowego weekendu . Wystarczyło wziąć jeden dzień urlopu w piątek, aby cieszyć się w sumie 4 dniami wypoczynku – w tym roku w dniach 3-6 czerwca.

"Czuć atmosferę wyczekiwania"

Dodał, że wciąż wiele osób się waha przed rezerwacją terminów wakacyjnych. - Ludzie nie wiedzą, jak będzie z wyjazdami za granicę, my nie wiemy, ile osób będziemy mogli przyjmować. Trwa nastrój wyczekiwania, ale mamy nadzieję, że powoli będziemy wracać do pracy na pełnych obrotach – powiedział Dowgiałło.

Nad morze

- Robiliśmy rozeznanie w branży, zarówno w Trójmieście, jak i w całym województwie. Obdzwanialiśmy hotele i inne placówki oferujące noclegi. Ten dłuższy, czerwcowy weekend będzie dobrze zapełniony, ale pamiętajmy, że jest dostępna tylko połowa oferowanych pokoi. Obłożenie może sięgnąć nawet 85 proc. dopuszczonych do obsługi pokoi. Największym powodzeniem cieszy się pas nadmorski i Półwysep Helski. Wolne miejsca mogą być jeszcze w hotelach miejskich - powiedział w środę dyrektor biura Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian.

Noclegi pod Tatrami

Także hotele, pensjonaty i kwatery pod Tatrami mają pełne rezerwacje na przedłużony weekend czerwcowy. Jak powiedział Karol Wagner z zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, "kategoryzowane obiekty noclegowe w mieście pod Giewontem są wypełnione do granic swoich możliwości, czyli do 50 procent zajętości, zgodnie z rozporządzeniem". Dodał, że obiekty niekategoryzowane są również w całości wypełnione.

Ceny obiektów noclegowych pod Tatrami na zbliżający się weekend poszły nieznacznie w górę. W hotelach w Zakopanem ceny pokoju dwuosobowego zaczynają się od 300 zł, a w popularnych kwaterach prywatnych w okolicach Zakopanego pokoje można znaleźć od 50 zł za osobę. Obiekty o najwyższym standardzie doszły z cenami nawet do 700-800 zł za pokój dwuosobowy.

"Pierwszy głęboki oddech po pandemicznych obostrzeniach"

Już tylko pojedyncze miejsca są wolne w hotelach i pensjonatach w Beskidach. Kurorty w długi weekend zapełnią się turystami – wynika z informacji biur informacji. - To będzie pierwszy głęboki oddech po pandemicznych obostrzeniach – powiedziała Sabina Bugaj ze Szczyrku.

- Weekend zapowiada się rewelacyjnie. Można powiedzieć, że to będzie taka spóźniona "majówka". Bardzo dużo obiektów, zarówno hoteli, jak i pensjonatów, praktycznie wyprzedała już komplety dostępnych miejsc. Dostępne są pojedyncze miejsca. Wszyscy są zadowoleni, tym bardziej, że wszystko wskazuje, iż dopisze nam pogoda – powiedziała Karolina Wantulok z Wiślańskiej Organizacji Turystycznej.

Podobnie jest w Szczyrku. Szefowa tamtejszej informacji turystycznej Sabina Bugaj powiedziała, że weekend zapowiada się bardzo dobrze. - Prognozy pogody są dobre i ma to wpływ na frekwencję, która zapowiada się imponująco. Dużo ludzi pyta o możliwość wypoczynku i bardzo wielu zarezerwowało już pobyt – powiedziała.

Niektórzy właściciele podnieśli ceny ostatnich miejsc noclegowych. Karolina Wantulok wyjaśniła, że nie oznacza to "próby odbicia strat" z zimy. - Tego, co za nami, już nie da się nadrobić. Zapominamy o tym i idziemy naprzód. Proszę jednak pamiętać, że podskoczyły ceny żywności i energii. Właściciele hoteli i pensjonatów mają też problem z zatrudnieniem pracowników. W pandemii przekwalifikowali się i teraz niekoniecznie chcą wracać za dotychczasowe stawki na posadę, której przyszłość jest nieznana – wyjaśniła Karolina Wantulok.

"Pracujemy pełną parą"

W ocenie dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych Jacka Łeszegi, "wielu właścicieli obiektów noclegowych ma pełny stan, do 50 procent miejsc, zgodnie z rozporządzeniem". - Mówią, że gdyby można było przyjąć wszystkich, to by przyjęli – dodał.