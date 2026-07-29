Z kraju BOŚ Bank ukarany przez KNF. Ma zapłacić ponad pięć milionów złotych Oprac. Wiktor Knowski |

Jak będą wyglądały banknoty euro? Proponowane projekty Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Mateusz Szymanski / Shutterstock

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Bank Ochrony Środowiska przekazał w środę, że decyzja KNF datowana jest na 24 lipca. Dotyczy natomiast niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

BOŚ Bank komentuje decyzję KNF

"Bank informuje, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte, a stosowne działania naprawcze oraz usprawniające zostały wdrożone przed wydaniem decyzji. Bank analizuje treść otrzymanej decyzji oraz podejmie dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozważy wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy" - poinformował BOŚ.

Postępowanie dotyczyło czynności kontrolnych prowadzonych w BOŚ od 14 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. i obejmowało zakres od 13 lipca 2018 r. do 24 stycznia 2020 r.

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BOŚ na swojej stronie podaje, że jest "wyspecjalizowanym bankiem pierwszego wyboru" dla klientów, którzy realizują lub chcą realizować inwestycje proekologiczne. Jego misją jest wspieranie zielonej transformacji. Większościowym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska (58,05 proc.) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.