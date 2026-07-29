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Z kraju

BOŚ Bank ukarany przez KNF. Ma zapłacić ponad pięć milionów złotych

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BOŚ
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Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Mateusz Szymanski / Shutterstock
5,1 miliona złotych kar pieniężnych nałożyła Komisja Nadzoru Finansowego na Bank Ochrony Środowiska - przekazano w komunikacie giełdowym. Powodem decyzji miało być niedopełnienie obowiązków. BOŚ Bank zapewnił, że wskazane przez Komisję nieprawidłowości zostały już usunięte i że rozważy wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Bank Ochrony Środowiska przekazał w środę, że decyzja KNF datowana jest na 24 lipca. Dotyczy natomiast niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

BOŚ Bank komentuje decyzję KNF

"Bank informuje, że wskazane w decyzji nieprawidłowości zostały już usunięte, a stosowne działania naprawcze oraz usprawniające zostały wdrożone przed wydaniem decyzji. Bank analizuje treść otrzymanej decyzji oraz podejmie dalsze działania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozważy wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy" - poinformował BOŚ.

Postępowanie dotyczyło czynności kontrolnych prowadzonych w BOŚ od 14 listopada 2019 r. do 24 stycznia 2020 r. i obejmowało zakres od 13 lipca 2018 r. do 24 stycznia 2020 r.

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BOŚ na swojej stronie podaje, że jest "wyspecjalizowanym bankiem pierwszego wyboru" dla klientów, którzy realizują lub chcą realizować inwestycje proekologiczne. Jego misją jest wspieranie zielonej transformacji. Większościowym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska (58,05 proc.) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: PAP
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Tagi:
bankKNF
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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