Szef MAP przejmie od Donalda Tuska nadzór nad trzema spółkami

Chodzi o projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Projekt w ubiegłym tygodniu został skierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów - wynika z informacji zamieszczonych na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Borys Budka przejmie nadzór nad trzema spółkami Skarbu Państwa

"W obecnym stanie prawnym organem wykonującym prawa z akcji Skarbu Państwa wobec wskazanych spółek jest Prezes Rady Ministrów (premier Donald Tusk - red.). Wykreślenie spółek z wykazu spółek spowoduje, że wykonywanie prawa z akcji Skarbu Państwa, (...) będzie należeć do ministra właściwego do spraw aktywów państwowych" - wyjaśnili autorzy projektu w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.