Setki dużych firm złożyło wnioski o pomoc. "Za chwilę będą wypłaty"

- Łącznie 300 firm złożyło już wnioski, ale kolejnych 200 jest w trakcie. Zakładamy, że do końca grudnia wszystkie te duże firmy, które spełnią kryteria, otrzymają to wsparcie - powiedział Borys.

Niektóre firmy wycofują wnioski

- Część firm - i to jest bardzo pozytywne - ma dobre wyniki za czerwiec, lipiec, sierpień. Wśród nich są np. niektóre duże firmy handlowe, nawet giełdowe, które stwierdziły, że nie potrzebują takiej pomocy publicznej. A po drugie, udrożnił się też trochę sektor bankowy. Jak był problem z dostępem do kredytów w II kw. br., to w tej chwili (...) banki z powrotem luzują te obostrzenia kredytowe i część firm otrzymuje finansowanie bankowe, a zatem nie musi występować o pomoc. To dla nas też jest pozytywne, bo obniży koszt - powiedział.