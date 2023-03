Ostatnie godziny na aktywowanie bonów turystycznych. Nie wykorzystano jeszcze setek milionów złotych

To już ostatnie dni na aktywowanie Polskiego Bonu Turystycznego – przypomniał w mediach społecznościowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dokonać tego można do 31 marca. Paweł Żebrowski z biura prasowego ZUS w informacji przesłanej do TVN24 Biznes podkreślił jednocześnie, że "bonem można zapłacić za wyjazd w maju lub lipcu". Wyjaśniamy, jak działają bony turystyczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał na Twitterze, że 31 marca 2023 roku mija termin na wykorzystanie Polskiego Bonu Turystycznego. Napisano, że "Rodzice i opiekunowie mogą jeszcze aktywować bony turystyczne o wartości ponad 350 mln złotych"

"Rodzice mogą na przykład zapłacić bonem za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Bonem można opłacić zorganizowany wypoczynek, np. wyjazd dziecka na kolonię, obóz czy zieloną szkołę, a także jednodniową wycieczkę bez noclegu, o ile obejmuje ona dwie usługi, np. transport i zwiedzanie" - dodał.

Gertruda Uścińska, prezes ZUS oceniła w poprzednim tygodniu, że "program okazał się trafionym pomysłem".

- Większość osób, około 90 procent, aktywowała bon. Cała transakcja odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. W bardzo prosty sposób można aktywować bon i dokonać płatności. Zachęcam osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, aby skorzystały z programu – zaznaczyła.

Z danych instytucji wynikało, że w całej Polsce nadal nie aktywowano ok. 0,5 mln bonów. Aktywnych bonów jest ok. 3,7 mln.

Bon turystyczny - zasady

Bon turystyczny to jednoarazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku gdy ma ono orzeczoną niepełnosprawność - 1000 zł.

Za pomocą bonu turystycznego można zapłacić za usługi hotelarskie lub turystyczne imprezy do 31 marca 2023 r. Jednocześnie warto pamiętać, że sam wyjazd może się odbyć po tej dacie.

Płatność bonami turystycznymi przyjmuje około 28 tysięcy różnych podmiotów. Pełna ich lista dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej (POT).

Czemu Polacy nie wykorzystali wszystkich bonów?

O tym dlaczego prawie pół miliona bonów turystycznych wciąż pozostaje nieaktywne TVN24 Biznes rozmawiał niedawno z socjologiem prof. Henrykiem Domańskim, byłym dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Jego zdaniem "ludzie wiedzą, że są rzeczy ważniejsze niż korzystanie z bonów turystycznych i wyjazdy na wakacje". Przytoczył także wyniki niedawnego sondażu CBOS, w którym 28 proc. Polaków stwierdziło, że na wakacyjny wyjazd po prostu nie mają pieniędzy.

Profesor Domański zauważył, że problemem może być po prostu brak wiedzy na temat świadczenia oraz wstyd, by zapytać o nie urzędnika czy nawet sąsiada.

Jak skorzystać z bonu turystycznego?

Bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie lub uzyskali prawo do 500 plus między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.

Niektórzy rodzice mogą skorzystać z bonu turystycznego, nawet jeśli złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze po 31 grudnia 2021 r. Chodzi o rodziców dzieci urodzonych w 2021 roku między 1 października a 31 grudnia, którzy wniosek o 500 plus złożyli w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Bon aktywuje się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Po zalogowaniu na swoim koncie PUE ZUS opiekun musi tylko uzupełnić swoje dane kontaktowe, a następnie aktywować bon. Uzyska wtedy unikalny 16-cyfrowy numer, który należy podać podczas płacenia bonem. Opiekun otrzyma wtedy SMS-em indywidualny kod, którym potwierdzi transakcję.

Jeśli na indywidualnym profilu na PUE ZUS osoby uprawnionej nie ma zakładki Polski Bon Turystyczny, należy złożyć do Polskiej Organizacji Turystycznej wniosek o ustalenie prawa do bonu lub dodatkowego uprawnienia do bonu.

