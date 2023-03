500 złotych na dziecko może przepaść. ZUS przypomina

31 marca tego roku upływa termin na pobranie bonu turystycznego uprawniającego do dofinansowania do wypoczynku dziecka. Bonem można opłacić także zaliczkę na zaplanowany wypoczynek po tej dacie – przekazała prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska.

Program Polski Bon Turystyczny (PBT) wystartował 1 sierpnia 2020 r. Jak powiedziała PAP prof. Uścińska, z przekazanych do tej pory około 4,2 mln przyznanych bonów aktywowano ponad 3,7 mln. To oznacza, że około pół miliona bonów jest nieaktywnych. Szefowa ZUS przypomniała, że bon turystyczny to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Można nimi płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce tylko do końca marca 2023 r.

Bon turystyczny. Na co można go przeznaczyć?

Komu przysługuje prawo do bonu turystycznego

Co do zasady bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy mieli prawo do świadczenia wychowawczego 500 plus w momencie wejścia w życie przepisów o bonie, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r.