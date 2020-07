Bon turystyczny także dla seniorów? "Musimy się przyjrzeć, czy poprawki mają ręce i nogi"

Musimy się dokładnie przyjrzeć, czy poprawki Senatu do ustawy o bonie turystycznym mają ręce i nogi. Za wcześnie, by mówić o ich poparciu, musimy się z tym zapoznać - mówił w Radiu ZET wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

W czwartek Senat zaproponował poprawki do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Najważniejsze merytoryczne zmiany dotyczyły poszerzenia grona beneficjentów bonu turystycznego. Senat zaproponował, by bonem objąć emerytów i rencistów, a także dzieci tych rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 zł.

- Będziemy się tym propozycjom przyglądać. Często bywa tak, że te poprawki są wrzucane pod publiczkę. Są wrzucane po to, żeby w swoim mniemaniu utrudnić życie Zjednoczonej Prawicy - mówił Fogiel. - One często (poprawki Senatu - przyp. red.) były wcześniej wadliwe. Sejmowa komisja finansów publicznych wskazywała np. na brak źródła finansowania - dodał.

Radosław Fogiel był też pytany o to, czy Sejm, który tymi poprawkami ma się zająć, zbierze się jeszcze przed II turą wyborów. - Czekamy na informację od pani marszałek, kiedy Konwent Seniorów postanowi zwołać posiedzenie Sejmu. My, posłowie jesteśmy gotowi. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać - odpowiedział.

Bon turystyczny

Zgodnie z ustawą, której projekt skierował do parlamentu prezydent, Polski Bon Turystyczny ma być wsparciem finansowym polskich rodzin. Będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku programu Rodzina 500 plus. Wartość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 złotych, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tysiąc złotych.