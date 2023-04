Te pieniądze przepadły. Nowe dane ZUS

Liczba nieaktywnych bonów turystycznych to około pół miliona - przekazał TVN24 Biznes Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bony można było aktywować do 31 marca 2022 roku.

"Liczba bonów aktywnych – ok. 3,7 mln. Liczba bonów nieaktywnych - ok. 500 tys." - podał. Płatność bonem musiała nastąpić do 31 marca tego roku, natomiast sam wyjazd mógł się odbyć po tej dacie. Brak aktywacji oznacza, że pieniądze przepadły rodzicom. Zaoszczędził natomiast budżet państwa. W skali kraju to 250 mln zł.