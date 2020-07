Oszuści stosują metodę na "bon turystyczny". Ministerstwo ostrzega

"W związku z sygnałami napływającymi do MR, ostrzegamy przed telefonami od nieznanych osób, które mieszkańcom Mazowsza w wieku 40-80 lat, proponują specjalne vouchery urlopowe" - poinformował w czwartek resort.

Telefon od oszustów

Oszuści zadzwonili też do byłego wiceministra cyfryzacji doktora Macieja Kaweckiego i zaproponowali mu fałszywy bon turystyczny. Będący obecnie dziekanem Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie Kawecki nie dał się jednak nabrać.

- W pierwszej rozmowie podważyłem wiarygodność pani (z którą rozmawiałem - red.), która broniła swojej argumentacji, używając merytorycznych słów, powołując się na tak zwany pakiet COVID-owy. Była to rozmowa naprawdę profesjonalna. Niestety moim zdaniem może to tylko zwiększać ryzyko gigantycznej skali naruszenia, z którym mamy do czynienia - stwierdził były wiceminister.