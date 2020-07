Kiedy ruszy bon turystyczny? Wiceminister podaje terminy

Bon turystyczny ma zacząć działać w czasie tych wakacji. - Rodzice dzieci do 18. roku życia będą mogli rejestrować się w systemie Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i składać wnioski o przyznanie bonu turystycznego od 31 lipca – zapowiedział wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy. Od 25 lipca ma ruszyć rejestracja firm.

Wiceszef resortu rozwoju zaznaczył, że od 25 lipca będą mogli rejestrować się za pośrednictwem PUE ZUS na liście podmiotów turystycznych przedsiębiorcy zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny. - Lista ta będzie udostępniona na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej - wskazał Gut-Mostowy. Zapewnił, że pierwsze przelewy do przedsiębiorców turystycznych, którym klienci zapłacili za usługi bonem "nastąpią najpóźniej w ciągu 14 dni."

- Od 31 lipca rodzice dzieci do 18. roku życia będą mogli rejestrować się w systemie PUE ZUS i składać wnioski o przyznanie świadczenia – powiedział Gut-Mostowy. Wcześniej szefowa ZUS Gertruda Uścińska tłumaczyła, że na Platformie Usług Elektronicznych ZUS powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu. - Bon turystyczny trzeba będzie aktywować, na przykład na kilka dni przed planowanymi wakacjami - mówiła.

Bon turystyczny 2020

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, bon turystyczny to wsparcie dla polskich rodzin z dziećmi, w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią COVID-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę, 18 lipca br. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon o wartości 500 zł.