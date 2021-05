Polacy zostawili bon turystyczny na później. Ministerstwo rozważa wydłużenie terminu

Do tej pory wykorzystano jedynie jedną czwartą puli, która jest przewidziana do wydania w ramach tak zwanego bonu turystycznego - wynika z informacji, które Polskiej Agencji Prasowej przekazał resort rozwoju. Ministerstwo zastanawia się nad wydłużeniem czasu na wydanie środków z bonu.

Polski Bon Turystyczny zaczął obowiązywać od ubiegłorocznych wakacji. Celem jego wprowadzenia było wsparcie rodzin oraz branży turystycznej w dobie pandemii. Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Jego wartość to 500 zł na każde dziecko, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 1000 zł.