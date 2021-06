"Bon Turystyczny dla seniora". Senatorowie proponują zmiany

500 złotych dofinansowania do wypoczynku dla dziewięciu milionów emerytów i rencistów w Polsce, na wzór funkcjonującej już dopłaty dla dzieci - o takiej propozycji zmian w Polskim Bonie Turystycznym poinformował bezpartyjny senator Krzysztof Kwiatkowski. Obecnie 500 złotych dofinansowania przysługuje na jedno dziecko.

"Polski Bon Turystyczny dla seniora, taki projekt ustawy przygotowaliśmy w Senacie. 9 mln emerytów i rencistów w Polsce otrzyma 500 zł jako dofinansowanie do wypoczynku, na wzór funkcjonującej już dopłaty dla dzieci. Mam nadzieję, że jeszcze w czerwcu ustawa będzie przyjęta" - napisał na Twitterze Kwiatkowski.

To nie pierwsza próba Senatu, by dofinansowanie z Polskiego Bonu Turystycznego objąć również emerytów i rencistów. W lipcu 2020 roku Sejm odrzucił senacką poprawkę.

Projekt noweli ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

W uzasadnieniu projektu nowelizacji napisano, że "rozszerzenie zakresu beneficjentów tego świadczenia stanowiłoby istotne finansowe wsparcie dotkniętej społeczno-gospodarczymi skutkami COVID-19 polskiej branży turystycznej".

Wyjaśniono, że "emeryci i renciści byliby bowiem uprawnieni do dokonywania płatności za pomocą tego bonu od dnia 1 września 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., a zatem w okresie zmniejszonego popytu na usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne". "Rozwiązanie to byłoby także korzystne dla tej grupy społecznej, zwłaszcza dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe" - podkreślono.

Pod projektem podpisało się 23 senatorów z opozycji, a upoważniony do dalszych prac nad tym projektem ustawy został Marek Borowski.

"Ukłon w stronę potężnego elektoratu"

- Zgłoszona przez Senat propozycja, to ukłon w stronę potężnego elektoratu - dziewięciu milionów osób, które miałyby taki bon otrzymać - wyjaśnił dla TVN24 Biznes Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego.

Wyjaśnił, że ta zmiana oznaczałaby wydatek o wartości 4,5 mld zł. Przypomniał przy tym, że "ta sama grupa otrzymała już 13 emeryturę w kwietniu, a duża część otrzyma 14 emeryturę w pełnej albo częściowej wysokości w listopadzie 2021 roku".

- Bon jest formą pomocy zarówno dla beneficjentów - w tym przypadku emerytów, ale przede wszystkim branży turystycznej. Myślę, że pomysł nie znajdzie większości w Sejmie, bowiem PIS nie będzie chciał szukać dodatkowych 4,5 miliarda złotych, żeby sfinansować opozycyjny pomysł - ocenił ekspert.

Dodał, że "bon, z tego co widać, nie okazał się sukcesem w pierwszym wariancie, bowiem nie został wykorzystany dotychczas przez zbyt dużą grupę osób uprawnionych - przynajmniej w 2020 roku (można z niego jeszcze korzystać do marca 2022)".

- Myślę, że dzięki temu, że jest to wsparcie również dla branży turystycznej warto pomyśleć o rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do tego bonu nie tylko o emerytów, tak żeby zachęcać pracujących do podróżowania po Polsce, dzięki pandemii w końcu na nowo odkrywamy Polskę, robiąc city break nie tylko po unijnych miastach, ale również po bliższych i dalszych zakątkach Polski. Warto jeszcze pomyśleć, o współpracy z sanatoriami i dostępem do takich wyjazdów dla emerytów i rencistów, tak żeby również te podmioty włączyć w ten system pomocy - zaznaczył Sobolewski.

Polski Bon Turystyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że wzrasta zainteresowanie programem Polski Bon Turystyczny. Z najnowszych danych wynika, że ZUS wydał ponad 1,6 mln bonów o łącznej wartości prawie 1,5 mld zł. Beneficjenci wykonali blisko 550 tys. płatności bonami na łączną kwotę prawie 400 mln zł. Do tej pory zgłosiło się ponad 22,7 tys. podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć swoje usługi w ramach bonu.

Bon jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce "Ogólny". W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę "Polski Bon Turystyczny", a następnie "Mój bon". Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie "Rodzina 500 plus".

Jak firmy mogą przystąpić do programu?

Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Aby przystąpić do programu, na PUE ZUS, trzeba wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT). Na PUE ZUS podmiot turystyczny może zarządzać uprawnieniami osób, które będą przyjmować płatności bonem. Uzyska też dostęp do swoich rozliczeń.

By płatności trafiały do przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, muszą one podać numer konta.

ZUS apeluje do przedsiębiorców, aby sprawdzali numer swojego rachunku bankowego. Zdarza się bowiem, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.

Autor:Krzysztof Krzykowski

Źródło: TVN24 Biznes, PAP