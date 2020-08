Nawet pół miliona złotych z bonu turystycznego. ZUS zrobił pierwsze przelewy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał około 23 miliony złotych na konta przedsiębiorców, które zgłosiły się do programu Polski Bon Turystyczny - poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Wsparcie otrzymało około 6 tysięcy podmiotów. Niektóre duże ośrodki otrzymały nawet ponad pół miliona złotych.

ZUS odpowiada za realizację płatności bonem na rzecz przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego. "W środę przelaliśmy pierwszą transzę środków. Do 5,8 tysiąca podmiotów trafiło łącznie około 23 miliony złotych. Niektóre duże ośrodki otrzymały kwoty o wartości ponad 500 tysięcy złotych" - poinformowała, cytowana w komunikacie szefowa ZUS.

Bon jest ważny do 31 marca 2022 roku.

Najchętniej do Trójmiasta

"Nie sposób jednak wskazać ewidentnych hitów lata z bonem - pierwsza dwudziestka obiektów na liście to zaledwie 42 procent wszystkich rezerwacji z jego wykorzystaniem" - czytamy.

Z analizy Travelist.pl wynika, że liczba rezerwacji z bonem przekroczyła 1,5 tysiąca, przy czym aż jedna piąta została w całości opłacona środkami z bonu, czyli de facto nie doszłaby do skutku, gdyby nie dodatkowe środki z rządowego programu. Biorąc pod uwagę rezerwacje, w których minimum połowa wartości przypada na bon, wskaźnik ten rośnie do ponad 60 procent.

Bon turystyczny

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca br. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon o wartości 500 zł.