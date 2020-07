Czy bonem można zapłacić za siebie i dzieci czy tylko za dzieci? Polska Organizacja Turystyczna wyjaśnia

Bon turystyczny

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę, 18 lipca br. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon o wartości 500 zł.