Zmiany w bonie turystycznym. Sejm zdecydował o senackich poprawkach

Sejm w środę głosował nad ponad 60 poprawkami do ustawy o bonie turystycznym, które zgłosił do niej Senat. Przyjął ponad połowę z nich, między innymi dotyczącą rozszerzenia beneficjentów bonu o dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i pobierają tam zasiłki na dzieci wyższe niż 500 złotych. Posłowie nie uwzględnili jednak poprawki, aby bonem zostali również objęci emeryci i renciści.

W środę Sejm poparł ponad połowę poprawek jakie do ustawy zaproponował wcześniej Senat. W sumie izba wyższa zgłosiła ich 65. Większość z nich miała charakter legislacyjny i doprecyzowywała przepisy ustawy.

Sejm odrzucił senacką poprawkę, by bonem objąć również emerytów i rencistów. Według Senatu, rozwiązanie to wychodziło naprzeciw oczekiwaniom tej grupy społecznej i miało stanowić wymierne wsparcie finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe.