Apel o rozszerzenie bonu turystycznego. "Powinno z niego skorzystać więcej firm"

Definicja imprezy turystycznej, którą można sfinansować bonem turystycznym, powinna być rozszerzona - twierdzi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Adam Abramowicz zaapelował do posłów o poparcie poprawki Senatu, która wprowadza taką zmianę. Sejmowa komisja ma we wtorek zająć się propozycjami Senatu.

Jak wskazał Rzecznik w piśmie do szefowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszuli Ruseckiej, jeśli poprawka Senatu zostanie wprowadzona, ze środków bonu będzie można sfinansować nie tylko zorganizowaną wycieczkę, ale też pojedynczą usługę turystyczną, taką jak np. zamówienie przewodnika czy wynajęcie kajaka.

Finansowanie dla większej grupy firm

Rzecznik MŚP wskazał w liście, że w wersji ustawy zaproponowanej przez prezydenta refundacje otrzymałyby te usługi turystyczne, które byłyby połączone z co najmniej jeszcze jedną usługą w ramach tej samej podróży lub wakacji. Przykładowo jeden przedsiębiorca musiałby zorganizować spływ kajakowy i dodatkowo zapewnić transport.

W liście Rzecznika MŚP przypomniano, że "branża turystyczna bardzo dobrze przyjęła zapowiedź bonu turystycznego, gdyż do tej gałęzi gospodarki ma trafić kilka miliardów złotych, a jest ona jedną z dziedzin najbardziej poszkodowanych przez koronawirusa". Abramowicz przypomniał, że Senat zaproponował poprawkę, aby także organizator turystyki, czyli pojedynczy mikroprzedsiębiorca, mógł skorzystać z tego z bonu. - Będę uzasadniał konieczność przyjęcia tej poprawki na Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz przekonywał posłów do tej zmiany – zapowiedział Abramowicz.

Bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny ma być wsparciem finansowym polskich rodzin. Będzie przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku programu 500 plus. Zgodnie z prezydencką ustawą, wartość bonu na każde dziecko do 18. roku życia to 500 zł, dzieci z niepełnosprawnością uzyskują 1 tys. zł.