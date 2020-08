Wakacje z bonem. "Kolejna niesprawiedliwa pomoc, kierowana wyłącznie do jednej grupy społecznej"

Bon turystyczny to kolejna niesprawiedliwa pomoc, kierowana tylko i wyłącznie do jednej grupy społecznej, którą uważamy za kiełbasę wyboczą - powiedziała w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezeska Turystycznej Organizacji Otwartej Alina Dybaś-Grabowska.

Od 1 sierpnia rodzice mogą już aktywować bon turystyczny 500 plus . - Turystyczny bon to dla mocno poobijanej branży niestety suplement diety albo, można bardziej obrazowo powiedzieć, plaster na złamanie otwarte - mówiła prezeska Turystycznej Organizacji Otwartej Alina Dybaś-Grabowska.

"Kolejna niesprawiedliwa pomoc"

- W chwili obecnej bon jest do realizacji na terenie ośrodków znajdujących się w Polsce, ośrodków wczasowych przyjmujących dzieci oraz koloniach i obozach - tłumaczyła.

Podkreśliła, że "turystyka to nie jest tylko Polska, turystyka to nie tylko kolonie i obozy".

- Wiele firm przygotowujących turystykę zagraniczną lub senioralną w chwili obecnej jest poszkodowanych. Patrząc na całą sytuację, możemy powiedzieć jedno. Jest to z pewnością drobna, zaznaczam drobna, pomoc dla obiektów hotelowych na terenie Polski. Jest ona natomiast na tyle mocno rozłożona w czasie, że tak naprawdę niewiele wniesie. Zarówno obiekty hotelowe, jak i kolonie oraz obozy potrzebują pomocy teraz - powiedziała.

- To kolejna niesprawiedliwa pomoc, kierowana tylko i wyłącznie do jednej grupy społecznej, którą uważamy za kiełbasę wyboczą przed wyborami prezydenckimi - stwierdziła.

Pozew

Alina Dybaś-Grabowska odniosła się też do pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa, którego złożenie zapowiadała organizacja. - Uważamy, że lockdown (zamknięcie gopodarki) był przeprowadzony w sposób kompletnie niekonstytucyjny - powiedziała.

- Wtedy automatycznie wiemy o trzech rzeczach: po pierwsze, jak długo będzie trwało zamknięcie, bo jest to konstytucyjnie ustalone, po drugie, dostajemy natychmiast, z automatu odszkodowanie za stracone miesiące i po trzecie nie ma sytuacji, która miała miejsce i nadal ma miejsce, czyli straszenie - mówiła.

- Dla nas największym problemem po zamknięciu było to, że do tej pory minister Szumowski mówi cały czas o drugiej, trzeciej, czwartej, o piętnastej fali zaraz zaczniemy mówić - dodała.

Polska turystyka się odradza?

- Co roku wyjeżdża około 3,5 miliona osób na wakacje. Te 3,5 miliona osób w tym roku nie wyjedzie, Polska jest wbrew pozorom trochę za mała, żeby te wszystkie osoby pomieścić. Po drugie wiele osób rezygnuje z jakichkolwiek wyjazdów i czeka na rok 2021, żeby pojechać za granicę na swoje wymarzone wakacje - mówiła.

Zdaniem przedstawicielki branży, co prawda polska turystyka zaczyna się odradzać, ale jedynie lokalnie, najczęściej w nadmorskich miejscowościach.

Bon turystyczny

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy.