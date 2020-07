Oszustwa "na bon turystyczny". Policja ostrzega

Policja ostrzega przed nową kampanią oszustów, którzy podszywają się na przykład pod pracowników Ministerstwa Rozwoju. Jak czytamy w komunikacie, sprawcy dzwonią do potencjalnych ofiar i zachęcają do skorzystania ze "specjalnej oferty na voucher urlopowy".

Funkcjonariusze podkreślają, że przestępcy wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić pieniądze lub dane osobowe. "Obecnie na celowniku oszustów znajdują się osoby, które mogą być rodzicami małoletnich dzieci. Sprawcy dzwonią do potencjalnych ofiar i podając się, np. za pracowników Ministerstwa Rozwoju, zachęcają do skorzystania ze 'specjalnej oferty na voucher urlopowy'" - wskazano w komunikacie. Ma to z związek uruchamianym właśnie bonem turystycznym.