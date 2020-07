Polski Bon Turystyczny. Lista placówek coraz dłuższa

Ponad 1,4 tysiąca przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zgłosiło się, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, do programu Polski Bon Turystyczny - poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS przypomina, że od piątku można korzystać z całodobowej infolinii (22 11 22 111), na której udzielane są informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Pytania dotyczące bonu można też przesyłać na adres e-mail bon@zus.pl.

Specjalna infolinia

- W ostatnich tygodniach wykonaliśmy ogromną pracę, żeby przygotować się do obsługi bonu. Zainteresowanie świadczeniem jest bardzo duże. Przez pierwsze trzy dni od uruchomienia infolinii zadzwoniło na nią około 6 tys. osób. Chcemy pomóc w dotarciu do szczegółowej informacji - mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Na infolinię mogą dzwonić zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, jak i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu.

Konsultanci wyjaśniają wszelkie wątpliwości dotyczące bonu. Najczęstsze pytania dotyczą m.in. tego, komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić żeby go otrzymać, jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i do kiedy bon jest ważny.

Ponad tysiąc firm

Realizacja tego świadczenia odbywa się przez PUE ZUS. W sobotę ruszyła rejestracja podmiotów turystycznych do programu.

- W poniedziałek po godzinie dziesiątej ponad 1,4 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego wypełniło oświadczenie i przystąpiło do programu Polski Bon Turystyczny. Przypominam, że rejestracja do programu będzie ciągła i można do niego dołączyć także w kolejnych miesiącach. Pierwsza lista podmiotów zostanie opublikowana na stronie bonturystyczny.gov.pl 1 sierpnia – informuje prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Od 1 sierpnia bony na platformie PUE ZUS będą mogli aktywować rodzice dzieci do 18. roku życia.

500 złotych na dziecko

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im się nie należy.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Aktywacja bonu

Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod, za pomocą którego zapłacą pomiotowi turystycznemu. Kiedy zapłacą bonem, otrzymają potwierdzenie tej płatności SMS-em.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych.

