Pierwszy pełny tydzień z bonem turystycznym. Pękła kolejna granica

Liczba aktywowanych bonów turystycznych przekroczyła pół miliona - poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ich łączna wartość to 429 milionów złotych.

Ubiegły tydzień był pierwszym, pełnym tygodniem od momentu uruchomienia programu Polski Bon Turystyczny, które nastąpiło 1 sierpnia. ZUS poinformował we wpisie na Twitterze, że beneficjenci programu wykonali do tej pory 50 tysięcy płatności bonami na łączną kwotę 36 milionów złotych.

Należy pamiętać, że bon jest ważny do 31 marca 2022 roku.

Bon turystyczny 500 plus jest na PUE ZUS. "Jeśli jesteś osobą uprawnioną, zaloguj się na swój profil na PUE ZUS. Wybierz z górnego menu zakładkę 'Ogólny' i przejdź do zakładki 'Polski Bon Turystyczny', a następnie 'Mój bon'" - wyjaśniała wcześniej Polska Organizacja Turystyczna. Profil na PUE ZUS można założyć przez bankowość elektroniczną, przez profil zaufany, przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź podczas wizyty w placówce ZUS.

Lista podmiotów

Do tej pory, według ZUS, zgłosiło się ponad 13,6 tysiąca podmiotów turystycznych i organizacji pożytku publicznego, które chcą świadczyć usługi w ramach bonu.

Bon turystyczny 500 plus

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy.